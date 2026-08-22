Loto à Châteauneuf-du-Faou Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Loto à Châteauneuf-du-Faou

Salle Ar Sterenn 40 Rue des Fontaines Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Loto le dimanche 13 septembre à Châteauneuf-du-Faou

> Salle Ar Sterenn

> A 14H (ouverture des portes à 11h30)

> Buvette et restauration sur place

> Loto classique, partie spéciale, loto perso et bingo

> Tarifs Loto classique

une carte 3€

une plaque de trois 8€

une plaque de six 15€ + une carte gratuite

une plaque de douze 20€ + une carte gratuite

> Tarif loto perso 3€ (5 achetés = 1 gratuit)

> Tarif bingo 1€ (5 achetés = 1 gratuit)

Organisé par l’USC Châteauneuf Foot et animé par Franck

Renseignements au 06.84.56.43.75 .

Salle Ar Sterenn 40 Rue des Fontaines Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75

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English :

L’événement Loto à Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou