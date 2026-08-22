Loto à Châteauneuf-du-Faou Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Ar Sterenn · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Loto à Châteauneuf-du-Faou
Salle Ar Sterenn 40 Rue des Fontaines Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Loto le dimanche 13 septembre à Châteauneuf-du-Faou
> Salle Ar Sterenn
> A 14H (ouverture des portes à 11h30)
> Buvette et restauration sur place
> Loto classique, partie spéciale, loto perso et bingo
> Tarifs Loto classique
une carte 3€
une plaque de trois 8€
une plaque de six 15€ + une carte gratuite
une plaque de douze 20€ + une carte gratuite
> Tarif loto perso 3€ (5 achetés = 1 gratuit)
> Tarif bingo 1€ (5 achetés = 1 gratuit)
Organisé par l’USC Châteauneuf Foot et animé par Franck
Renseignements au 06.84.56.43.75 .
Salle Ar Sterenn 40 Rue des Fontaines Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75
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English :
L’événement Loto à Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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