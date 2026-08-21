AGENDA · Sommevoire
Loto à Sommevoire Sommevoire
dimanche 18 octobre 2026 · Sommevoire
Informations pratiques
Sommevoire
Loto à Sommevoire
Salle des Fêtes Sommevoire Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Tout public
En faveur des résidents de l’E.PH.P.A.D. de Sommevoire. Buvette, sandwichs, gaufres. .
Salle des Fêtes Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 08 31 34
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English :
L’événement Loto à Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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