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AGENDA · Sommevoire

Loto à Sommevoire Sommevoire

dimanche 18 octobre 2026 · Sommevoire

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
52220 Sommevoire
Département
Haute-Marne
Tarif

Sommevoire

Loto à Sommevoire

Salle des Fêtes Sommevoire Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Tout public
En faveur des résidents de l’E.PH.P.A.D. de Sommevoire. Buvette, sandwichs, gaufres.   .

Salle des Fêtes Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 08 31 34 

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English :

L’événement Loto à Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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