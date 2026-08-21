Informations pratiques

Sommevoire

Loto à Sommevoire

Salle des Fêtes Sommevoire Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Tout public

En faveur des résidents de l’E.PH.P.A.D. de Sommevoire. Buvette, sandwichs, gaufres. .

Salle des Fêtes Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 08 31 34

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English :

L’événement Loto à Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne