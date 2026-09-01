Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Loto Association Nogent Accordéon

5 avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Grand loto organisé par l’Association Nogent Accordéon dimanche 27 Septembre 2026 à 14h à la salle des fêtes Pierre Mendès France.

Ouverture des portes à 12h45.

Valeur du loto 3 200 euros.

Buvette pâtisseries -sandwichs.

Grand loto organisé par l’Association Nogent Accordéon dimanche 27 Septembre 2026 à 14h à la salle des fêtes Pierre Mendès France.

Ouverture des portes à 12h45.

Valeur du loto 3 200 euros.

Buvette pâtisseries -sandwichs. .

5 avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 49 62 48

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English :

A big bingo event organized by the Nogent Accord Association on Sunday, September 27, 2026, at 2:00 p.m. at the Pierre Mendès France community hall.

Doors open at 12:45 p.m.

Prize pool: 3,200 euros.

Refreshments, pastries, and sandwiches available.

L’événement Loto Association Nogent Accordéon Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-09 par OTs DU PERCHE