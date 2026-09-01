Loto Association Nogent Accordéon Nogent-le-Rotrou
dimanche 27 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Loto Association Nogent Accordéon
5 avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Grand loto organisé par l’Association Nogent Accordéon dimanche 27 Septembre 2026 à 14h à la salle des fêtes Pierre Mendès France.
Ouverture des portes à 12h45.
Valeur du loto 3 200 euros.
Buvette pâtisseries -sandwichs.
Grand loto organisé par l’Association Nogent Accordéon dimanche 27 Septembre 2026 à 14h à la salle des fêtes Pierre Mendès France.
Ouverture des portes à 12h45.
Valeur du loto 3 200 euros.
Buvette pâtisseries -sandwichs. .
5 avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 49 62 48
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English :
A big bingo event organized by the Nogent Accord Association on Sunday, September 27, 2026, at 2:00 p.m. at the Pierre Mendès France community hall.
Doors open at 12:45 p.m.
Prize pool: 3,200 euros.
Refreshments, pastries, and sandwiches available.
L’événement Loto Association Nogent Accordéon Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-09 par OTs DU PERCHE
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