Loto • AVERPAHM Espace Chambon Cusset
samedi 12 décembre 2026 · Espace Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Loto • AVERPAHM
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
L’association AVERPAHM organise un loto le samedi 12 décembre 2026 dès 14h à l’Espace Chambon.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 20 20 secr.averpahm@orange.fr
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English :
The AVERPAHM association is organizing a bingo game on Saturday, December 12, 2026, starting at 2:00 p.m. at the Espace Chambon.
L’événement Loto • AVERPAHM Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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