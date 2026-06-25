Loto • AVERPAHM Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

Loto • AVERPAHM

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

L’association AVERPAHM organise un loto le samedi 12 décembre 2026 dès 14h à l’Espace Chambon.

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 20 20 secr.averpahm@orange.fr

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English :

The AVERPAHM association is organizing a bingo game on Saturday, December 12, 2026, starting at 2:00 p.m. at the Espace Chambon.

L’événement Loto • AVERPAHM Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations