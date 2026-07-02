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Loto AVF et galette des rois, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

vendredi 15 janvier 2027 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

Loto AVF et galette des rois, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 15 janvier 2027
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
5 € le carton de loto ; 20 € pour une galette des rois offerte

Loto AVF et galette des rois Vendredi 15 janvier 2027, 15h00 Complexe Saint Exupéry Var

5 € le carton de loto ; 20 € pour une galette des rois offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-15T15:00:00+01:00 – 2027-01-15T19:00:00+01:00
Fin : 2027-01-15T15:00:00+01:00 – 2027-01-15T19:00:00+01:00

Loto et galaette des rois organisés par l’association Accueil des Villes Françaises à destination des adhérentes et amis.
Tarifs : 5 € le carton de loto ; 20 € pour une galette des rois offerte

Plus d’infos : facebook AVF Draguignan.

15h – Salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.avfdraguignan.fr/page/2793578-presentation »}]
Loto AVF et galette des rois

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