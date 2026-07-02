Loto AVF et galette des rois, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Loto AVF et galette des rois Vendredi 15 janvier 2027, 15h00 Complexe Saint Exupéry Var

5 € le carton de loto ; 20 € pour une galette des rois offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-15T15:00:00+01:00 – 2027-01-15T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-15T15:00:00+01:00 – 2027-01-15T19:00:00+01:00

Loto et galaette des rois organisés par l’association Accueil des Villes Françaises à destination des adhérentes et amis.

Tarifs : 5 € le carton de loto ; 20 € pour une galette des rois offerte

Plus d’infos : facebook AVF Draguignan.

15h – Salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.avfdraguignan.fr/page/2793578-presentation »}]

Loto AVF et galette des rois