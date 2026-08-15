LOTO Basket Salles des fêtes Castelculier

Informations pratiques

Castelculier

LOTO Basket

Salles des fêtes Avenue du Général de Gaulle Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Loto

Loto .

Salles des fêtes Avenue du Général de Gaulle Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 61 58 34 agsbasket@orange.fr

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English : LOTO Basket

L’événement LOTO Basket Castelculier a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen