AGENDA · Castelculier
LOTO Basket Salles des fêtes Castelculier
vendredi 28 août 2026 · Salles des fêtes · Castelculier
Informations pratiques
Castelculier
LOTO Basket
Salles des fêtes Avenue du Général de Gaulle Castelculier Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Loto
Loto .
Salles des fêtes Avenue du Général de Gaulle Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 61 58 34 agsbasket@orange.fr
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English : LOTO Basket
L’événement LOTO Basket Castelculier a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen
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