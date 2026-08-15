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LOTO Basket Salles des fêtes Castelculier

vendredi 28 août 2026 · Salles des fêtes · Castelculier

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salles des fêtes
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
47240 Castelculier
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Castelculier

LOTO Basket

Salles des fêtes Avenue du Général de Gaulle Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Loto
Loto   .

Salles des fêtes Avenue du Général de Gaulle Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 61 58 34  agsbasket@orange.fr

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English : LOTO Basket

L’événement LOTO Basket Castelculier a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen

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