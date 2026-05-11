Forum des associations de Castelculier Rue du Complexe sportif Castelculier

Castelculier

Forum des associations de Castelculier

Rue du Complexe sportif Complexe Sportif Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Forum des associations intercommunal Stands associatifs pour découvrir les activités de chacune et démonstrations diverses tout au long de la journée

Forum des associations intercommunal Stands associatifs pour découvrir les activités de chacune et démonstrations diverses tout au long de la journée .

Rue du Complexe sportif Complexe Sportif Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 56 00 mairie.castelculier@castelculier.fr

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English : Forum des associations de Castelculier

Forum des associations intercommunal Association stands to discover the activities of each and various demonstrations throughout the day

L’événement Forum des associations de Castelculier Castelculier a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen