Forum des associations de Castelculier Rue du Complexe sportif Castelculier
Forum des associations de Castelculier Rue du Complexe sportif Castelculier samedi 29 août 2026.
Castelculier
Forum des associations de Castelculier
Rue du Complexe sportif Complexe Sportif Castelculier Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Forum des associations intercommunal Stands associatifs pour découvrir les activités de chacune et démonstrations diverses tout au long de la journée
Forum des associations intercommunal Stands associatifs pour découvrir les activités de chacune et démonstrations diverses tout au long de la journée .
Rue du Complexe sportif Complexe Sportif Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 56 00 mairie.castelculier@castelculier.fr
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English : Forum des associations de Castelculier
Forum des associations intercommunal Association stands to discover the activities of each and various demonstrations throughout the day
L’événement Forum des associations de Castelculier Castelculier a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen
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