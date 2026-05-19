Loto Bingo Rue de la Gare Crozon

Crozon

Loto Bingo

Rue de la Gare Maison du temps libre Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’APE Jean jaures Laennec vous donne rendez vous pour son premier loto bingo des familles

Au programme de nombreux lots à gagner, du suspense, des rires et plein de bonne humeur.

Petites friandises et boisson proposées.

Ouverture des portes 13H démarrage du jeu 14H

Sur réservation nombre de places limitées !!!

par mail apejeanjaureslaennec@gmail.com

Par SMS au 06 77 32 45 71 .

Rue de la Gare Maison du temps libre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 77 32 45 71

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English :

L’événement Loto Bingo Crozon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime