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Loto Bingo Rue de la Gare Crozon

Loto Bingo Rue de la Gare Crozon dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : Maison du temps libre

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Crozon

Loto Bingo

Rue de la Gare Maison du temps libre Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

L’APE Jean jaures Laennec vous donne rendez vous pour son premier loto bingo des familles
Au programme de nombreux lots à gagner, du suspense, des rires et plein de bonne humeur.
Petites friandises et boisson proposées.
Ouverture des portes 13H démarrage du jeu 14H
Sur réservation nombre de places limitées !!!
par mail apejeanjaureslaennec@gmail.com
Par SMS au 06 77 32 45 71   .

Rue de la Gare Maison du temps libre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 77 32 45 71 

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English :

L’événement Loto Bingo Crozon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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