Loto Bingo Rue de la Gare Crozon
Loto Bingo Rue de la Gare Crozon dimanche 27 septembre 2026.
Crozon
Loto Bingo
Rue de la Gare Maison du temps libre Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’APE Jean jaures Laennec vous donne rendez vous pour son premier loto bingo des familles
Au programme de nombreux lots à gagner, du suspense, des rires et plein de bonne humeur.
Petites friandises et boisson proposées.
Ouverture des portes 13H démarrage du jeu 14H
Sur réservation nombre de places limitées !!!
par mail apejeanjaureslaennec@gmail.com
Par SMS au 06 77 32 45 71 .
Rue de la Gare Maison du temps libre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 77 32 45 71
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English :
L’événement Loto Bingo Crozon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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