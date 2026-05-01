Châteaudun

Loto

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Loto organisé par Boules Club Cloysien. Tentez de gagnez un bon d’achat de 20 à 500€.

Loto

– Carton = 3€

– Planche de 6 = 16€

– Planche de 8 = 20€

ex-aequo tirage au sort, lot pas à suivre

Bingo Bon d’achat 100€, 60€,40€, 20€

Le ticket =1,50€ et 5+2 = 7,50€

Mini Loto Ticket = 1,50€

Buvette Boissons, sandwichs, gâteaux

Réservation par téléphone.

Les places sont gardées jusqu’à 19h. .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 04 17 58

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English :

Loto organized by Boules Club Cloysien. Try to win a voucher from 20 to 500?

L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN