Loto de L’Amicale pétanque Parodienne Salle des fêtes Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

Loto de L’Amicale pétanque Parodienne

Salle des fêtes Bernard Coulon 31 rue de Champ Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:15:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’Amicale Pétanque Parodienne organise son Loto animé par Marc et Daniel. Valeur des lots 7100,00 € Une buvette sera ouverte ainsi que la vente de sandwichs et pâtisseries.

Salle des fêtes Bernard Coulon 31 rue de Champ Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 21 32 41

English :

The Amicale Pétanque Parodienne organizes its Loto hosted by Marc and Daniel. Value of prizes 7100,00 ? A refreshment bar will be open, as well as sandwiches and pastries for sale.

