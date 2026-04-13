Loto de l’ASSM natation, Salle Louise Michel, Saint-Médard-en-Jalles
Loto de l’ASSM natation, Salle Louise Michel, Saint-Médard-en-Jalles samedi 2 mai 2026.
Loto de l’ASSM natation Samedi 2 mai, 18h30 Salle Louise Michel Gironde
1 carton : 3 €
3 cartons : 8 €
7 cartons : 18 €
10 cartons : 25 €
50 jetons: 2 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T18:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T18:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:00:00+02:00
L’ASSM natation est ravie de vous convier à son 2e loto, le samedi 2 mai à 20h, salle Louise Michel.
L’ouverture des portes sera à 18h30.
De nombreux lots exceptionnels sont à remporter : une télévision, un four à pizza d’extérieur, un aspirateur laveur, un airfryer, des bons d’achat, de superbes poufs d’extérieur, un week-end pour deux personnes, et bien d’autres surprises encore !
Une tombola sera également organisée pour encore plus de chances de gagner !
Une buvette sera à votre disposition pour vous restaurer et vous rafraîchir tout au long de l’événement.
Loto sans réservation, pour toute information, contactez-nous par mail.
Salle Louise Michel Domaine de Caupian, rue Pierre Ramond, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « assm.natation@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 24 63 88 07 »}]
L’ASSM natation est ravie de vous convier à son 2e loto.
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