LOTO DES CADEAUX D’ICI Camping du Gué Saint Léonard Mayenne

Mayenne

LOTO DES CADEAUX D’ICI

Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Passez une agréable soirée au camping de Mayenne avec notre Loto des cadeaux d’ici !

Toutes les soirées du vendredi sont accessibles aux campeurs et aux public !

Dans une ambiance conviviale et détendue, tentez votre chance pour remporter de nombreux petits lots offerts par les partenaires locaux du territoire entrées de musées, produits de producteurs locaux, bons d’achat de boutiques, et bien d’autres surprises.

Une belle occasion de découvrir les richesses de notre région tout en partageant un moment chaleureux en famille ou entre amis, au cœur d’un cadre verdoyant et apaisant. Venez jouer et vous divertir !

19h30 à 21h

Sur réservation

Restauration sur place .

Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 57 14 bonjour@mayenneco-camping.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a fun evening at the Mayenne campground with our Local Gifts Bingo!

L’événement LOTO DES CADEAUX D’ICI Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co