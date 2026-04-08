LOTO DES CADEAUX D’ICI Camping du Gué Saint Léonard Mayenne
LOTO DES CADEAUX D’ICI Camping du Gué Saint Léonard Mayenne vendredi 10 juillet 2026.
Mayenne
LOTO DES CADEAUX D’ICI
Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Passez une agréable soirée au camping de Mayenne avec notre Loto des cadeaux d’ici !
Toutes les soirées du vendredi sont accessibles aux campeurs et aux public !
Dans une ambiance conviviale et détendue, tentez votre chance pour remporter de nombreux petits lots offerts par les partenaires locaux du territoire entrées de musées, produits de producteurs locaux, bons d’achat de boutiques, et bien d’autres surprises.
Une belle occasion de découvrir les richesses de notre région tout en partageant un moment chaleureux en famille ou entre amis, au cœur d’un cadre verdoyant et apaisant. Venez jouer et vous divertir !
19h30 à 21h
Sur réservation
Restauration sur place .
Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 57 14 bonjour@mayenneco-camping.fr
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English :
Enjoy a fun evening at the Mayenne campground with our Local Gifts Bingo!
L’événement LOTO DES CADEAUX D’ICI Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co
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