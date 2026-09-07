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Loto des Inner Wheel Draguignan, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

samedi 14 novembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

Loto des Inner Wheel Draguignan, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Loto des Inner Wheel Draguignan Samedi 14 novembre, 15h00 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:30:00+01:00

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Loto des Inner Wheel Draguignan

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