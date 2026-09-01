AGENDA · Biesheim
Loto des pompiers Biesheim
samedi 26 septembre 2026 · Biesheim
Informations pratiques
Biesheim
Loto des pompiers
Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Organisé par l’amicale du personnel communal.
Bon d’achats de 800€ 300€, console… .
Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 88 45 33
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English :
Organized by the municipal staff association.
L’événement Loto des pompiers Biesheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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