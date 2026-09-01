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AGENDA · Biesheim

Loto des pompiers Biesheim

samedi 26 septembre 2026 · Biesheim

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
68600 Biesheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Biesheim

Loto des pompiers

Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Organisé par l’amicale du personnel communal.
Bon d’achats de 800€ 300€, console…   .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 88 45 33 

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English :

Organized by the municipal staff association.

L’événement Loto des pompiers Biesheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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