Informations pratiques

Biesheim

Loto des pompiers

Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Organisé par l’amicale du personnel communal.

Bon d’achats de 800€ 300€, console… .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 88 45 33

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English :

Organized by the municipal staff association.

L’événement Loto des pompiers Biesheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach