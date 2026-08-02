Visite guidée du Musée gallo-romain Biesheim
dimanche 2 août 2026 · Biesheim
Informations pratiques
Biesheim
Visite guidée du Musée gallo-romain
Place du capitole Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Visite guidée en français et en allemand, organisée par l’association d’Histoire et d’Archéologie de Biesheim. L’occasion de découvrir les collections issues d’une vaste agglomération gallo-romaine localisée au nord de la commune de Biesheim. A l’emplacement du village médiéval disparu Oedenburg détruit durant la guerre de 30 ans. 0 .
Place du capitole Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 58
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English :
L’événement Visite guidée du Musée gallo-romain Biesheim a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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