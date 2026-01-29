AGENDA · Biesheim
Loto d’Halloween Biesheim
samedi 31 octobre 2026 · Biesheim
Informations pratiques
Biesheim
Loto d’Halloween
Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Plusieurs bons d’achats à gagner. Buvette et restauration sur place. .
Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 55 39 56
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English :
L’événement Loto d’Halloween Biesheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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