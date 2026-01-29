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AGENDA · Biesheim

Loto d’Halloween Biesheim

samedi 31 octobre 2026 · Biesheim

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
68600 Biesheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Biesheim

Loto d’Halloween

Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Plusieurs bons d’achats à gagner. Buvette et restauration sur place.   .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 55 39 56 

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English :

L’événement Loto d’Halloween Biesheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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