Loto du Club Hippique du Quercy Pradines
samedi 19 septembre 2026 · Pradines
Informations pratiques
Pradines
Loto du Club Hippique du Quercy
Rue des Escrignols Pradines Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Loto en salle à La Prade, organisé au profit du Club Hippique du Quercy
Loto en salle à La Prade, organisé au profit du Club Hippique du Quercy.
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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie audrey.pierre46@orange.fr
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English :
Indoor lottery in La Prade, organized to benefit the Quercy Equestrian Club
L’événement Loto du Club Hippique du Quercy Pradines a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot
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