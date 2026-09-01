Informations pratiques

Pradines

Loto du Club Hippique du Quercy

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Loto en salle à La Prade, organisé au profit du Club Hippique du Quercy

Loto en salle à La Prade, organisé au profit du Club Hippique du Quercy.

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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie audrey.pierre46@orange.fr

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English :

Indoor lottery in La Prade, organized to benefit the Quercy Equestrian Club

L’événement Loto du Club Hippique du Quercy Pradines a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot