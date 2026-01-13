Loto du Foot Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
Loto du Foot Le Chai Saint-Georges-d’Oléron dimanche 12 avril 2026.
Loto du Foot
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Petit train de la chance. Nombreux lots à gagner
Partie spéciale 600 €
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d'Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07
English :
Little luck train. Many prizes to be won
Special game 600 ?
L’événement Loto du Foot Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes