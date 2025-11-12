Loto du loup Marckolsheim
dimanche 18 octobre 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Loto du loup
rue Poincaré Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Passez un agréable après-midi avec ce jeux de hasard. Peut-être repartirez-vous avec l’un des nombreux lots… ouverture des portes à 11h30.
ouverture des portes à 11h30. Nombreux lots dont 1 vol en montgolfière, 1 lve linge, 2 entrées rulantica, divers bons d’achats et autres lots de valeurs,… Buvette, gâteaux,… .
rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 19 80 06 evenements.hcm@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spend a pleasant afternoon with this game of chance. Maybe you’ll walk away with one of the many prizes… doors open at 11:30.
L’événement Loto du loup Marckolsheim a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Marckolsheim (Bas-Rhin)
- Heure du conte Marckolsheim 19 septembre 2026
- Conférence le souvenir Français Marckolsheim 25 septembre 2026
- Media’péro Marckolsheim 29 septembre 2026
- Exposition de photos, Médiathèque De Marckolsheim, Marckolsheim 2 octobre 2026
- Spectacle Le vent de l’ourse Marckolsheim 2 octobre 2026