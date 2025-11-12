Informations pratiques

Marckolsheim

Loto du loup

rue Poincaré Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Passez un agréable après-midi avec ce jeux de hasard. Peut-être repartirez-vous avec l’un des nombreux lots… ouverture des portes à 11h30.

ouverture des portes à 11h30. Nombreux lots dont 1 vol en montgolfière, 1 lve linge, 2 entrées rulantica, divers bons d’achats et autres lots de valeurs,… Buvette, gâteaux,… .

rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 19 80 06 evenements.hcm@gmail.com

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English :

Spend a pleasant afternoon with this game of chance. Maybe you’ll walk away with one of the many prizes… doors open at 11:30.

L’événement Loto du loup Marckolsheim a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Grand Ried