Loto du Lycée Pierre Bourdan Rue Alfred de Musset Guéret

Loto du Lycée Pierre Bourdan

Rue Alfred de Musset Restaurant du Lycée Pierre Bourdan Guéret Creuse

Début : 2026-03-20

Loto organisé par la Maison des Lycéens du Lycée avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, Airfryer, Dolcegusto, caisse à outils, appareil à raclette, paniers garnis, lot spécial enfants… .

