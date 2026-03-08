Loto du Lycée Pierre Bourdan Rue Alfred de Musset Guéret
Loto du Lycée Pierre Bourdan Rue Alfred de Musset Guéret vendredi 20 mars 2026.
Rue Alfred de Musset Restaurant du Lycée Pierre Bourdan Guéret Creuse
Loto organisé par la Maison des Lycéens du Lycée avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, Airfryer, Dolcegusto, caisse à outils, appareil à raclette, paniers garnis, lot spécial enfants… .
Rue Alfred de Musset Restaurant du Lycée Pierre Bourdan Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 79 36 65
