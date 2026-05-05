Loto du Rochefort handball club rond point du polygone Rochefort
Loto du Rochefort handball club rond point du polygone Rochefort dimanche 10 mai 2026.
Rochefort
Loto du Rochefort handball club
rond point du polygone Gymnase Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 50 EUR
5€ le carton, 10€ les 3 cartons et 2€ le sachet de jeton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 12:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Un loto organisé par l’association de handball de Rochefort.
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rond point du polygone Gymnase Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 69 82 20 6017012@ffhandball.net
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English : Rochefort Handball Club Raffle
A raffle organised by the Rochefort Handball Association.
L’événement Loto du Rochefort handball club Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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