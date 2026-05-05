Loto du Rochefort handball club rond point du polygone Rochefort

Rochefort

Loto du Rochefort handball club

rond point du polygone Gymnase Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 50 EUR

5€ le carton, 10€ les 3 cartons et 2€ le sachet de jeton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 12:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Un loto organisé par l’association de handball de Rochefort.

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rond point du polygone Gymnase Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 69 82 20 6017012@ffhandball.net

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English : Rochefort Handball Club Raffle

A raffle organised by the Rochefort Handball Association.

L’événement Loto du Rochefort handball club Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan