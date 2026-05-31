Loto du rugby club Draguignan, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Loto du rugby club Draguignan Samedi 10 avril 2027, 19h00 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T19:00:00+02:00 – 2027-04-10T23:59:00+02:00

Fin : 2027-04-10T19:00:00+02:00 – 2027-04-10T23:59:00+02:00

Loto 2027 du rugby club Draguignan

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Loto du rugby club Draguignan