Loto du rugby club Draguignan, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
Loto du rugby club Draguignan, Complexe Saint Exupéry, Draguignan samedi 10 avril 2027.
Loto du rugby club Draguignan Samedi 10 avril 2027, 19h00 Complexe Saint Exupéry Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-10T19:00:00+02:00 – 2027-04-10T23:59:00+02:00
Fin : 2027-04-10T19:00:00+02:00 – 2027-04-10T23:59:00+02:00
Loto 2027 du rugby club Draguignan
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Loto du rugby club Draguignan
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