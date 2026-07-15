Loto Gamaches
dimanche 19 juillet 2026 · Gamaches
Informations pratiques
Gamaches
Loto
Rue Antonin Gombert Gamaches Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Prix des cartons 2€ le carton | 10€ les 6 cartons.
Formule avec repas 12€ avec un carton.
Au menu Croque monsieur Frites Tarte aux pommes
Prix des cartons 2€ le carton | 10€ les 6 cartons.
Formule avec repas 12€ avec un carton.
Au menu Croque monsieur Frites Tarte aux pommes .
Rue Antonin Gombert Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 22 30 09 20
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English :
Price per box: 2? per box | 10? for 6 boxes.
Meal package: 12? with one box.
On the menu: Croque monsieur French fries Apple pie
L’événement Loto Gamaches a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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