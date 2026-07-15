Informations pratiques

Gamaches

Loto

Rue Antonin Gombert Gamaches Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Prix des cartons 2€ le carton | 10€ les 6 cartons.

Formule avec repas 12€ avec un carton.

Au menu Croque monsieur Frites Tarte aux pommes

Prix des cartons 2€ le carton | 10€ les 6 cartons.

Formule avec repas 12€ avec un carton.

Au menu Croque monsieur Frites Tarte aux pommes .

Rue Antonin Gombert Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 22 30 09 20

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English :

Price per box: 2? per box | 10? for 6 boxes.

Meal package: 12? with one box.

On the menu: Croque monsieur French fries Apple pie

L’événement Loto Gamaches a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS