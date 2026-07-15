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AGENDA · Gamaches

Loto Gamaches

dimanche 19 juillet 2026 · Gamaches

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue Antonin Gombert
Ville
80220 Gamaches
Département
Somme
Tarif

Gamaches

Loto

Rue Antonin Gombert Gamaches Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Prix des cartons 2€ le carton | 10€ les 6 cartons.
Formule avec repas 12€ avec un carton.
Au menu Croque monsieur Frites Tarte aux pommes
Prix des cartons 2€ le carton | 10€ les 6 cartons.
Formule avec repas 12€ avec un carton.
Au menu Croque monsieur Frites Tarte aux pommes   .

Rue Antonin Gombert Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 22 30 09 20 

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English :

Price per box: 2? per box | 10? for 6 boxes.
Meal package: 12? with one box.
On the menu: Croque monsieur French fries Apple pie

L’événement Loto Gamaches a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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