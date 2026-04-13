Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Tronjoly Gourin

Loto Tronjoly Gourin samedi 23 mai 2026.

Lieu : Tronjoly

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 56110 Gourin

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Gourin

Loto

Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Organisé par le club judo taïso gourinois et animé par Franck. Petite restauration sur place.   .

Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 10 79 90 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Gourin a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

À voir aussi à Gourin (Morbihan)