Loto Tronjoly Gourin

Gourin

Loto

Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Organisé par le club judo taïso gourinois et animé par Franck. Petite restauration sur place. .

Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 10 79 90 85

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English :

L’événement Loto Gourin a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan