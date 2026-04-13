Loto Tronjoly Gourin
Loto Tronjoly Gourin samedi 23 mai 2026.
Gourin
Loto
Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Organisé par le club judo taïso gourinois et animé par Franck. Petite restauration sur place. .
Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 10 79 90 85
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English :
L’événement Loto Gourin a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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