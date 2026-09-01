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Loto Salle de L’Ecureuil Lunéville

vendredi 9 octobre 2026 · Salle de L'Ecureuil · Lunéville

Loto Salle de L’Ecureuil Lunéville

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle de L'Ecureuil
Adresse
9 Quai de Strasbourg
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif

Lunéville

Loto

Salle de L’Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Organisé par l’association Amitiés Loisirs Meurthe
Ouverture des portes à 19h45
Renseignements et inscriptions au 06 24 71 70 52Tout public
  .

Salle de L’Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 71 70 52 

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English :

Organized by the Amitiés Loisirs Meurthe association
Doors open at 7:45 p.m.
For more information and to register, call 06 24 71 70 52

L’événement Loto Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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