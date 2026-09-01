Loto Salle de L’Ecureuil Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Loto

Salle de L’Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Organisé par l’association Amitiés Loisirs Meurthe

Ouverture des portes à 19h45

Renseignements et inscriptions au 06 24 71 70 52Tout public

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Salle de L’Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 71 70 52

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English :

Organized by the Amitiés Loisirs Meurthe association

Doors open at 7:45 p.m.

For more information and to register, call 06 24 71 70 52

L’événement Loto Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS