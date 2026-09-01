Loto Salle de L’Ecureuil Lunéville
vendredi 9 octobre 2026 · Salle de L'Ecureuil · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Loto
Salle de L’Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Organisé par l’association Amitiés Loisirs Meurthe
Ouverture des portes à 19h45
Renseignements et inscriptions au 06 24 71 70 52Tout public
.
Salle de L’Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 71 70 52
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English :
Organized by the Amitiés Loisirs Meurthe association
Doors open at 7:45 p.m.
For more information and to register, call 06 24 71 70 52
L’événement Loto Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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