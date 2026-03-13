Loto Salle polyvalente Saint-Brisson

Loto

Salle polyvalente Le bourg Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Loto organisé par le comité des fêtes Ouverture des portes 12h, début des jeux 14h

Buvette buffet pâtisseries .

Salle polyvalente Le bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 74 48

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English : Loto

L’événement Loto Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs