LOTO

Salle des Fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Rendez-vous le samedi 14 mars à la salle du Boila pour un grand loto !

De nombreux lots vous attendent, incluant

Viande

Canard gras (sans le foie)

Caddie garni

Bons d’achats

Et bien d’autres surprises !

Une buvette et des crêpes seront également disponibles pour vous restaurer.

.

Salle des Fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 66 57 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on Saturday, March 14 at the Boila hall for a great bingo!

Lots of prizes await you, including

Meat

Fattened duck (without liver)

Filled shopping cart

Shopping vouchers

And many other surprises!

A refreshment bar and crêpes will also be available for refreshment.

L’événement LOTO Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65