LOTO Salle des Fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste

Salle des Fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-14 21:00:00
2026-03-14
Rendez-vous le samedi 14 mars à la salle du Boila pour un grand loto !
De nombreux lots vous attendent, incluant
Viande
Canard gras (sans le foie)
Caddie garni
Bons d’achats
Et bien d’autres surprises !
Une buvette et des crêpes seront également disponibles pour vous restaurer.
Salle des Fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 66 57 99
English :
See you on Saturday, March 14 at the Boila hall for a great bingo!
Lots of prizes await you, including
Meat
Fattened duck (without liver)
Filled shopping cart
Shopping vouchers
And many other surprises!
A refreshment bar and crêpes will also be available for refreshment.
L’événement LOTO Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65