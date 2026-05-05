Loto SCD, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan
Loto SCD, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan samedi 23 mai 2026.
Loto SCD Samedi 23 mai, 17h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Loto Sporting Club Draguignan.
Pour tout public.
Renseignements : Facebook Sporting Club Draguignan.
Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez vous amuser au loto !
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