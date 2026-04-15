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Loto solidaire, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes

Loto solidaire, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes

Loto solidaire, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Maison des Habitants et du Citoyen

Adresse : 1 Sq. des Lauriers - Michelle Palas, Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : 3€ la grille 8€ la plaque de 3 16€ deux plaques et un cocktail

Loto solidaire Vendredi 17 avril, 18h00 Maison des Habitants et du Citoyen Loire-Atlantique

3€ la grille
8€ la plaque de 3
16€ deux plaques et un cocktail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00

L’association Regart’s accompagne des habitantes du quartier pour organiser des Voyages culturels en France et en Europe.
Participer à ce loto, c’est les aider à financer ces voyages et c’est aussi tenter de gagner de nombreux lots (places pour des parcs, places Calicéo, trottinette, entrées dans des lieux de loisirs, bons de réductions, massages, coiffure….).

Maison des Habitants et du Citoyen 1 Sq. des Lauriers – Michelle Palas, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240856327 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.associationregartsnantes.org/ »}] https://www.associationregartsnantes.org/
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Regart’s

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