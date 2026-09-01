Informations pratiques

Ver-sur-Mer

Loto Ver-sur-Mer-

Salle de la plage Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association Ver l’Avenir organise un loto le samedi 13 septembre à la salle Saint-Exupéry de Ver-sur-Mer.

Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h00.

Réservation au 06 42 72 59 03.

L’association Ver l’Avenir organise un loto le samedi 13 septembre à la salle Saint-Exupéry de Ver-sur-Mer.

Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h00.

Réservation au 06 42 72 59 03. .

Salle de la plage Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 6 42 72 59 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Ver-sur-Mer-

The Ver l’Avenir charity is organising a bingo night on Saturday 13 September at the Salle Saint-Exupéry in Ver-sur-Mer.

Doors open at 12.30 pm; the games start at 2.00 pm.

Bookings on 06 42 72 59 03.

L’événement Loto Ver-sur-Mer- Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gold Beach