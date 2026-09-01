Loto Ver-sur-Mer- Ver-sur-Mer
dimanche 13 septembre 2026 · Ver-sur-Mer
Informations pratiques
Ver-sur-Mer
Loto Ver-sur-Mer-
Salle de la plage Ver-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association Ver l’Avenir organise un loto le samedi 13 septembre à la salle Saint-Exupéry de Ver-sur-Mer.
Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h00.
Réservation au 06 42 72 59 03.
L’association Ver l’Avenir organise un loto le samedi 13 septembre à la salle Saint-Exupéry de Ver-sur-Mer.
Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h00.
Réservation au 06 42 72 59 03. .
Salle de la plage Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 6 42 72 59 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto Ver-sur-Mer-
The Ver l’Avenir charity is organising a bingo night on Saturday 13 September at the Salle Saint-Exupéry in Ver-sur-Mer.
Doors open at 12.30 pm; the games start at 2.00 pm.
Bookings on 06 42 72 59 03.
L’événement Loto Ver-sur-Mer- Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gold Beach
À voir aussi à Ver-sur-Mer (Calvados)
- Anglo-French Apéro Ver-sur-Mer 11 septembre 2026
- Projection de La Belle Équipe Ver-sur-Mer – Ver-sur-Mer 18 septembre 2026
- visite guidée de la Provence Ver-Sur-Mer Ver-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite théâtralisée Musées America & Gold Beach Ver-sur-Mer 25 septembre 2026
- Conférence Marc Bloch, un historien au Panthéon ? Ver-Sur-Mer – Ver-sur-Mer 26 septembre 2026