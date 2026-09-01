Informations pratiques

Ver-sur-Mer

Projection de La Belle Équipe Ver-sur-Mer –

salle Buehler, Place de l’Amiral Byrd Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le Ciné-Club de Ver-sur-Mer (association Irkouma) vous invite à la 2ᵉ séance de sa saison, avec la projection de La Belle Équipe , de Julien Duvivier, avec Jean Gabin. Un film emblématique de 1936, sur l’amitié et la solidarité ouvrière porté par un Jean Gabin inoubliable.

Le Ciné-Club de Ver-sur-Mer (association Irkouma) vous invite à la 2ᵉ séance de sa saison, avec la projection de La Belle Équipe , de Julien Duvivier, avec Jean Gabin, le vendredi 18 septembre à 20h00, salle Buehler, place Byrd.

Sorti en 1936, ce grand classique du cinéma français d’avant-guerre raconte l’histoire de cinq amis au chômage qui, après avoir gagné le gros lot à la loterie nationale, s’associent pour ouvrir une guinguette au bord de la Marne. Un film emblématique sur l’amitié et la solidarité ouvrière, porté par un Jean Gabin inoubliable.

Participation libre. Un verre des cinéphiles sera partagé à l’issue de la projection.

Réservation à la Mairie de Ver-sur-Mer 02 31 22 20 33. .

salle Buehler, Place de l’Amiral Byrd Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 22 20 33

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English : Projection de La Belle Équipe Ver-sur-Mer –

The Ver-sur-Mer Film Club (Irkouma association) invites you to the second screening of the season: a showing of ‘La Belle Équipe’ by Julien Duvivier, starring Jean Gabin. An iconic 1936 film about friendship and workers’ solidarity, featuring an unforgettable performance by Jean Gabin.

L’événement Projection de La Belle Équipe Ver-sur-Mer – Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gold Beach