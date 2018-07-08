Lotos d’été à Mouriès Mouriès
Lotos d’été à Mouriès Mouriès mercredi 8 juillet 2026.
Mouriès
Lotos d’été à Mouriès
Du 08/07 au 29/07/2026 le mercredi à partir de 18h.
Samedi 1er août 2026 à partir de 18h.
Du 05/08 au 19/08/2026 le mercredi à partir de 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-01 2026-08-05
Les Lotos d’été sont de retour sur le cours Paul Révoil à Mouriès !Familles
Les lotos d’été sont une institution à Mouriès !
Venez profiter d’un moment convivial en plein air sur le cours Paul Révoil !
Des quines, des cartons pleins, des consolantes de nombreux lots à gagner !
Restaurants et buvette sur place.
Dates prévisionnelles
Mercredi 08 juillet à 18h
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès
Mercredi 15 juillet à 18h
Organisé par le Tennis Club Mouriésen
Mercredi 22 juillet à 18h
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves et Amis de Mouriès
Mercredi 29 juillet à 18h
Organisé par le Football Club Alpilles
Samedi 1 août
Organisé par le Club Taurin Mouriésen
Mercredi 05 août à 18h
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès
Mercredi 12 août à 18h
Organisé par le Club Taurin Mouriésen
Mercredi 19 août à 18h
Organisé par Li Pichoulins .
Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The summer lotos are back on Cours Paul Révoil in Mouriès!
L’événement Lotos d’été à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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