Mouriès

Lotos d’été à Mouriès

Du 08/07 au 29/07/2026 le mercredi à partir de 18h.

Samedi 1er août 2026 à partir de 18h.

Du 05/08 au 19/08/2026 le mercredi à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-01 2026-08-05

Les Lotos d’été sont de retour sur le cours Paul Révoil à Mouriès !Familles

Les lotos d’été sont une institution à Mouriès !

Venez profiter d’un moment convivial en plein air sur le cours Paul Révoil !



Des quines, des cartons pleins, des consolantes de nombreux lots à gagner !

Restaurants et buvette sur place.



Dates prévisionnelles



Mercredi 08 juillet à 18h

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès



Mercredi 15 juillet à 18h

Organisé par le Tennis Club Mouriésen



Mercredi 22 juillet à 18h

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves et Amis de Mouriès



Mercredi 29 juillet à 18h

Organisé par le Football Club Alpilles



Samedi 1 août

Organisé par le Club Taurin Mouriésen



Mercredi 05 août à 18h

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès



Mercredi 12 août à 18h

Organisé par le Club Taurin Mouriésen



Mercredi 19 août à 18h

Organisé par Li Pichoulins .

Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The summer lotos are back on Cours Paul Révoil in Mouriès!

L’événement Lotos d’été à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles