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Lotos d’été à Mouriès Mouriès

Lotos d’été à Mouriès Mouriès mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Cours Paul Révoil
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Mouriès

Lotos d’été à Mouriès

Du 08/07 au 29/07/2026 le mercredi à partir de 18h.

Samedi 1er août 2026 à partir de 18h.

Du 05/08 au 19/08/2026 le mercredi à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-01 2026-08-05

Les Lotos d’été sont de retour sur le cours Paul Révoil à Mouriès !Familles
Les lotos d’été sont une institution à Mouriès !
Venez profiter d’un moment convivial en plein air sur le cours Paul Révoil !

Des quines, des cartons pleins, des consolantes de nombreux lots à gagner !
Restaurants et buvette sur place.

Dates prévisionnelles

Mercredi 08 juillet à 18h
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès

Mercredi 15 juillet à 18h
Organisé par le Tennis Club Mouriésen

Mercredi 22 juillet à 18h
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves et Amis de Mouriès

Mercredi 29 juillet à 18h
Organisé par le Football Club Alpilles

Samedi 1 août
Organisé par le Club Taurin Mouriésen

Mercredi 05 août à 18h
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès

Mercredi 12 août à 18h
Organisé par le Club Taurin Mouriésen

Mercredi 19 août à 18h
Organisé par Li Pichoulins   .

Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01 

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English :

The summer lotos are back on Cours Paul Révoil in Mouriès!

L’événement Lotos d’été à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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