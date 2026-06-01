Visite du domaine viticole Mas de Gourgonnier Les 3 couleurs Le Destet Mouriès
Visite du domaine viticole Mas de Gourgonnier Les 3 couleurs Le Destet Mouriès mardi 30 juin 2026.
Mouriès
Visite du domaine viticole Mas de Gourgonnier Les 3 couleurs
Du 30/06 au 18/08/2026 le mardi.
Calendrier des dates et horaires des visites à consulter sur le site de réservation.
Sous réserve de conditions météo favorables. Le Destet D78 Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-06-30
Partez à la découverte des trois couleurs des vins des Baux-de-Provence lors d’une balade œnotouristique au cœur des Alpilles, suivie d’une visite de cave et d’une dégustation.Familles
Au pied des Alpilles, le Mas de Gourgonnier vous invite à une immersion au cœur de son domaine familial cultivé en agriculture biologique depuis plus de 50 ans.
Cette expérience œnotouristique de 1h30 débute par une promenade offrant de magnifiques panoramas sur les paysages des Alpilles et les Opies.
Vous découvrirez ensuite le mas provençal et les secrets d’élaboration des vins du domaine lors d’une visite de cave.
La rencontre se conclut par une dégustation commentée de trois cuvées emblématiques blanc, rosé et rouge révélant toute la richesse et la diversité des terroirs des Baux-de-Provence.
Une parenthèse conviviale entre nature, patrimoine et art de vivre provençal.
Privatisation possible, contactez directement le domaine.
Informations complémentaires
– chapeau et chaussures fermées conseillés
– balade extérieure niveau facile, environ 700 mètres
– chiens en laisse acceptés
Informations sur les dates disponibles et réservations sur le site internet du Mas de Gourgonnier. .
Le Destet D78 Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 45 contact@gourgonnier.com
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English :
Discover the three colours of Les Baux-de-Provence wines on a wine-tasting tour through the heart of the Alpilles, followed by a tour of a winery and a tasting session.
L’événement Visite du domaine viticole Mas de Gourgonnier Les 3 couleurs Mouriès a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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