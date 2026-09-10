Lou Trotignon, Théâtre Sébastopol, Lille
dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre Sébastopol · Lille
Informations pratiques
Lou Trotignon Dimanche 11 octobre, 20h00 Théâtre Sébastopol Nord
CATEGORIE 1 : 35,00 €
CATEGORIE 2 : 32,00 €
CATEGORIE 2 TARIF ETUDIAN : 16,00 €
CATEGORIE 2 TARIF CHOMEUR : 16,00 €
VISIBILITE REDUITE : 32,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T22:00:00+02:00
Lou Trotignon en spectacle au Théâtre Sébastopol à Lille le 11 octobre 2026.
Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?
A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.
Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.
Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose tous.tes :
Sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être ? Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour ? Serait-il possible alors de ré-écrire sa propre histoire ?
Théâtre Sébastopol place sébastopol, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tumetonnesproductions.com »}]
Lou Trotignon en spectacle au Théâtre Sébastopol à Lille le 11 octobre 2026. Lou Trotignon spectacle
Lou Trotignon
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