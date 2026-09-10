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Lou Trotignon, Théâtre Sébastopol, Lille

dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre Sébastopol · Lille

Lou Trotignon, Théâtre Sébastopol, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Théâtre Sébastopol
Adresse
place sébastopol, Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
CATEGORIE 1 : 35,00 € CATEGORIE 2 : 32,00 € CATEGORIE 2 TARIF ETUDIAN : 16,00 € CATEGORIE 2 TARIF CHOMEUR : 16,00 € VISIBILITE REDUITE : 32,00 €

Lou Trotignon Dimanche 11 octobre, 20h00 Théâtre Sébastopol Nord

CATEGORIE 1 : 35,00 €
CATEGORIE 2 : 32,00 €
CATEGORIE 2 TARIF ETUDIAN : 16,00 €
CATEGORIE 2 TARIF CHOMEUR : 16,00 €
VISIBILITE REDUITE : 32,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T20:00:00+02:00 – 2026-10-11T22:00:00+02:00

Lou Trotignon en spectacle au Théâtre Sébastopol à Lille le 11 octobre 2026.

Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?
A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.
Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.
Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose tous.tes :
Sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être ? Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour ? Serait-il possible alors de ré-écrire sa propre histoire ?

Théâtre Sébastopol place sébastopol, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tumetonnesproductions.com »}]
Lou Trotignon en spectacle au Théâtre Sébastopol à Lille le 11 octobre 2026. Lou Trotignon spectacle

Lou Trotignon

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