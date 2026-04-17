Loue River Ciboulette & Cie Salins-les-Bains
Loue River Ciboulette & Cie Salins-les-Bains samedi 18 avril 2026.
Salins-les-Bains
Loue River
Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le café-restaurant Ciboulette & Cie vous propose un repas concert.
Réservation fortement conseillée .
Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com
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English : Loue River
L’événement Loue River Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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