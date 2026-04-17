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Loue River Ciboulette & Cie Salins-les-Bains

Loue River Ciboulette & Cie Salins-les-Bains samedi 18 avril 2026.

Lieu : Ciboulette & Cie

Adresse : 46 Rue de la Liberté

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 45 45 45 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Salins-les-Bains

Loue River

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Le café-restaurant Ciboulette & Cie vous propose un repas concert.
Réservation fortement conseillée   .

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74  ciboulettetcie@gmail.com

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English : Loue River

L’événement Loue River Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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