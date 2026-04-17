Loue River Ciboulette & Cie Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Loue River

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le café-restaurant Ciboulette & Cie vous propose un repas concert.

Réservation fortement conseillée .

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com

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English : Loue River

L’événement Loue River Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA