L’Ouest Hurlant, La Paillette, parc Saint-Cyr, Rennes

L’Ouest Hurlant Dimanche 26 avril, 10h00 La Paillette, parc Saint-Cyr Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

L’Ouest Hurlant est le festival des cultures de l’imaginaire de Rennes, réunissant chaque année des auteurices, des créateurices et un public passionné par la science-fiction, la fantasy, le fantastique et bien plus encore.

Pour sa cinquième édition, le festival est de retour les 25 et 26 avril 2026 au parc Saint Cyr, à la Paillette et à l’Espace Bourg L’Évêque, sous la direction littéraire de Betty Piccioli et grâce à l’organisation de l’équipe de l’association 18h05.

Cette année, l’affiche est réalisée par l’illustrateur rennais Morgan Oltramare.

La thématique 2026 « Entre les mots », promet une programmation riche : Ielenna comme Marraine et Jolan C. Bertrand comme Parrain ; des auteurices en dédicace ; des tables rondes ; une librairie ; des ateliers créatifs pour tous les âges ; des masterclass ; des projections audiovisuelles ; de nombreuses animations ; un programme spécial Twitch ; des stands de créateurices, auteurices indépendants et indépendantes et maisons d’éditions ; ainsi que des temps forts hors les murs pendant le mois d’avril.

La thématique « Entre les mots » évoque plusieurs actions : Parler, écrire, raconter, s’exprimer, communiquer. Autant de mots pour désigner ce geste universel, à la fois simple et complexe : entrer en relation avec l’autre.

La Paillette, parc Saint-Cyr 6 rue Louis Guilloux Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@ouest-hurlant.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ouest-hurlant.com/ »}]

L’Ouest Hurlant est le festival des cultures de l’imaginaire de Rennes, réunissant chaque année des auteurices, des créateurices et un public passionné par la science-fiction, la fantasy, le fantasti…

Morgan Oltramare