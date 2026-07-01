Louez un bateau sans permis sur le canal de l’Ourcq Akwa Paris

Informations pratiques

Embarquez à bord de nos bateaux électriques sans permis et explorez le canal de l’Ourcq sous un angle inédit, ludique et éco-responsable.

Nos bateaux électriques sans permis vous invitent à explorer le canal de l’Ourcq d’une manière originale et écologique. Que vous soyez en famille, entre amis, en couple ou entre collègues vivez une escapade parisienne insolite et accessible à tous

Les départs et retours se font depuis notre base du 37 quai de la Seine, Paris 19ᵉ, à quelques pas du métro Jaurès.

Une expérience nautique unique à Paris

Du mercredi 01 juillet 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Akwa 37 quai de la Seine 75019 Paris



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