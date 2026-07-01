“L’ouie y es-tu ?” – Parcours sonore jeune public, Aître Saint-Maclou, Rouen
samedi 4 juillet 2026 · Aître Saint-Maclou · Rouen
Informations pratiques
“L’ouie y es-tu ?” – Parcours sonore jeune public Samedi 4 juillet, 14h00 Aître Saint-Maclou Seine-Maritime
Samedi 4 juillet | De 14h à 20h | Jeune public | Gratuit en libre accès
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00
Et si la musique devenait un terrain de jeu grandeur nature ? Au fil d’un parcours ludique, les jeunes visiteurs découvrent une vingtaine d’instruments et dispositifs sonores conçus spécialement à leur hauteur : métallophones, platine scratch, baudruchophone, table à sons, conservophone, cymbalum…
Une expérience sensorielle et musicale hors du commun : déambulez dans un univers sonore interactif avec « L’ouïe y es-tu ? », une exposition imaginée par le collectif Du grain à moudre, où enfants et adultes sont invités à écouter, expérimenter et créer en toute liberté.
Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.aitresaintmaclou.fr/ »}]
Au fil d’un parcours ludique, les jeunes visiteurs découvrent une vingtaine d’instruments et dispositifs sonores conçus spécialement à leur hauteur.
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