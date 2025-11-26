Louis XVI ils me prennent la tête Au café théâtre Le Off Lannemezan
Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
One King Show
Il s’appelle 16. Louis 16.
Son boulot ? Roi de France.
Son problème ? 1789. Et tout ce qui va avec…
Entre un peuple en colère, des valets à l’ouest, des banquets interminables, des menuets imposés et une Marie-Antoinette pas toujours très aidante, Louis craque un peu… et vous dit tout !
Un seul en scène historique, drôle et décalé, où le roi fait ses confessions à vif, juste avant de perdre la tête.
Un spectacle qui dépoussière la Révolution et bouscule joyeusement l’Histoire de France !
Plein tarif 15€ Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.
Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66 .
Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66
English :
One King Show
His name is 16. Louis 16.
His job? King of France.
His problem? 1789. And all that goes with it?
Between an angry populace, out-of-touch valets, endless banquets, imposed minuets and a not-always-helpful Marie-Antoinette, Louis breaks down? and tells you all about it!
A funny, offbeat historical one-man show, in which the king makes his raw confessions, just before he loses his head.
A show that dusts off the Revolution and joyously shakes up French history!
