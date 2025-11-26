Louis XVI ils me prennent la tête

Au café théâtre Le Off Lannemezan

2026-02-07

One King Show

Il s’appelle 16. Louis 16.

Son boulot ? Roi de France.

Son problème ? 1789. Et tout ce qui va avec…

Entre un peuple en colère, des valets à l’ouest, des banquets interminables, des menuets imposés et une Marie-Antoinette pas toujours très aidante, Louis craque un peu… et vous dit tout !

Un seul en scène historique, drôle et décalé, où le roi fait ses confessions à vif, juste avant de perdre la tête.

Un spectacle qui dépoussière la Révolution et bouscule joyeusement l’Histoire de France !

Plein tarif 15€ Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.

Réservation sur le site internet www.le-off.com

Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

One King Show

His name is 16. Louis 16.

His job? King of France.

His problem? 1789. And all that goes with it?

Between an angry populace, out-of-touch valets, endless banquets, imposed minuets and a not-always-helpful Marie-Antoinette, Louis breaks down? and tells you all about it!

A funny, offbeat historical one-man show, in which the king makes his raw confessions, just before he loses his head.

A show that dusts off the Revolution and joyously shakes up French history!

