Louise Weber dite La Goulue : icône du Paris de la Belle époque ! Le Lucernaire Paris

Informations pratiques

Qui était Louise Weber dite « La

Goulue », icône du Paris de la

Belle Époque ?

Une sacrée performance d’actrice. TTT Télérama,

Blanchisseuse, star

du Moulin Rouge, dompteuse de

fauves… La Goulue était avant tout

une insoumise qui menait une vie

affranchie de tout carcan mondain

ou toute morale. Ce qui fait

d’elle une femme d’une extrême

modernité, rebelle et libre. Le

spectacle qui remonte le fil du

temps raconte l’incroyable destin

de celle qui fut aussi la muse de

Toulouse-Lautrec.

Une goulue plus vraie que nature. Le Parisien,

Delphine Grandsart (Trophée 2018 de l’artiste interprète) entraine le public avec gouaille

et passion dans cette histoire

méconnue.

Une heure émouvante, sincère, passionnée, bravo ! L’Humanité,

Le spectacle qui remonte le fil du temps raconte l’incroyable destin de celle qui fut aussi la muse de Toulouse-Lautrec.

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 30 août 2026 :

dimanche

de 17h30 à 18h30

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 30 août 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T20:30:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T21:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00;2026-06-11T21:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-12T21:00:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00;2026-06-13T21:00:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00;2026-06-14T17:30:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00;2026-06-17T21:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00;2026-06-18T21:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00;2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00;2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00;2026-06-21T17:30:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00;2026-06-24T21:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00;2026-06-25T21:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00;2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00;2026-06-28T17:30:00+02:00_2026-06-28T18:30:00+02:00;2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T22:00:00+02:00;2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00;2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00;2026-07-05T17:30:00+02:00_2026-07-05T18:30:00+02:00;2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00;2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T22:00:00+02:00;2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T22:00:00+02:00;2026-07-12T17:30:00+02:00_2026-07-12T18:30:00+02:00;2026-07-15T21:00:00+02:00_2026-07-15T22:00:00+02:00;2026-07-16T21:00:00+02:00_2026-07-16T22:00:00+02:00;2026-07-17T21:00:00+02:00_2026-07-17T22:00:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T22:00:00+02:00;2026-07-19T17:30:00+02:00_2026-07-19T18:30:00+02:00;2026-07-22T21:00:00+02:00_2026-07-22T22:00:00+02:00;2026-07-23T21:00:00+02:00_2026-07-23T22:00:00+02:00;2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T22:00:00+02:00;2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T22:00:00+02:00;2026-07-26T17:30:00+02:00_2026-07-26T18:30:00+02:00;2026-07-29T21:00:00+02:00_2026-07-29T22:00:00+02:00;2026-07-30T21:00:00+02:00_2026-07-30T22:00:00+02:00;2026-07-31T21:00:00+02:00_2026-07-31T22:00:00+02:00;2026-08-01T21:00:00+02:00_2026-08-01T22:00:00+02:00;2026-08-02T17:30:00+02:00_2026-08-02T18:30:00+02:00;2026-08-05T21:00:00+02:00_2026-08-05T22:00:00+02:00;2026-08-06T21:00:00+02:00_2026-08-06T22:00:00+02:00;2026-08-07T21:00:00+02:00_2026-08-07T22:00:00+02:00;2026-08-08T21:00:00+02:00_2026-08-08T22:00:00+02:00;2026-08-09T17:30:00+02:00_2026-08-09T18:30:00+02:00;2026-08-12T21:00:00+02:00_2026-08-12T22:00:00+02:00;2026-08-13T21:00:00+02:00_2026-08-13T22:00:00+02:00;2026-08-14T21:00:00+02:00_2026-08-14T22:00:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T22:00:00+02:00;2026-08-16T17:30:00+02:00_2026-08-16T18:30:00+02:00;2026-08-19T21:00:00+02:00_2026-08-19T22:00:00+02:00;2026-08-20T21:00:00+02:00_2026-08-20T22:00:00+02:00;2026-08-21T21:00:00+02:00_2026-08-21T22:00:00+02:00;2026-08-22T21:00:00+02:00_2026-08-22T22:00:00+02:00;2026-08-23T17:30:00+02:00_2026-08-23T18:30:00+02:00;2026-08-26T21:00:00+02:00_2026-08-26T22:00:00+02:00;2026-08-27T21:00:00+02:00_2026-08-27T22:00:00+02:00;2026-08-28T21:00:00+02:00_2026-08-28T22:00:00+02:00;2026-08-29T21:00:00+02:00_2026-08-29T22:00:00+02:00;2026-08-30T17:30:00+02:00_2026-08-30T18:30:00+02:00

Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://www.lucernaire.fr/theatre/louise-weber-dite-la-goulue/ +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/



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