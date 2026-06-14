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Louise Weber dite La Goulue : icône du Paris de la Belle époque ! Le Lucernaire Paris

dimanche 14 juin 2026 · Le Lucernaire · Paris

Louise Weber dite La Goulue : icône du Paris de la Belle époque ! Le Lucernaire Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 14 juin 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Le Lucernaire
Adresse
53 rue Notre-Dame des Champs
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Qui était Louise Weber dite « La
Goulue », icône du Paris de la
Belle Époque ?

Une sacrée performance d’actrice.

TTT Télérama,

Blanchisseuse, star
du Moulin Rouge, dompteuse de
fauves… La Goulue était avant tout
une insoumise qui menait une vie
affranchie de tout carcan mondain
ou toute morale. Ce qui fait
d’elle une femme d’une extrême
modernité, rebelle et libre. Le
spectacle qui remonte le fil du
temps raconte l’incroyable destin
de celle qui fut aussi la muse de
Toulouse-Lautrec.

Une goulue plus vraie que nature.

Le Parisien,

Delphine Grandsart (Trophée 2018 de l’artiste interprète) entraine le public avec gouaille
et passion dans cette histoire
méconnue.

Une heure émouvante, sincère, passionnée, bravo !

L’Humanité,

Le spectacle qui remonte le fil du temps raconte l’incroyable destin de celle qui fut aussi la muse de Toulouse-Lautrec.
Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 30 août 2026 :
dimanche
de 17h30 à 18h30
Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 30 août 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T20:30:00+02:00
fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T21:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00;2026-06-11T21:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-12T21:00:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00;2026-06-13T21:00:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00;2026-06-14T17:30:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00;2026-06-17T21:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00;2026-06-18T21:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00;2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00;2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00;2026-06-21T17:30:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00;2026-06-24T21:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00;2026-06-25T21:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00;2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00;2026-06-28T17:30:00+02:00_2026-06-28T18:30:00+02:00;2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T22:00:00+02:00;2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00;2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00;2026-07-05T17:30:00+02:00_2026-07-05T18:30:00+02:00;2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00;2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T22:00:00+02:00;2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T22:00:00+02:00;2026-07-12T17:30:00+02:00_2026-07-12T18:30:00+02:00;2026-07-15T21:00:00+02:00_2026-07-15T22:00:00+02:00;2026-07-16T21:00:00+02:00_2026-07-16T22:00:00+02:00;2026-07-17T21:00:00+02:00_2026-07-17T22:00:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T22:00:00+02:00;2026-07-19T17:30:00+02:00_2026-07-19T18:30:00+02:00;2026-07-22T21:00:00+02:00_2026-07-22T22:00:00+02:00;2026-07-23T21:00:00+02:00_2026-07-23T22:00:00+02:00;2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T22:00:00+02:00;2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T22:00:00+02:00;2026-07-26T17:30:00+02:00_2026-07-26T18:30:00+02:00;2026-07-29T21:00:00+02:00_2026-07-29T22:00:00+02:00;2026-07-30T21:00:00+02:00_2026-07-30T22:00:00+02:00;2026-07-31T21:00:00+02:00_2026-07-31T22:00:00+02:00;2026-08-01T21:00:00+02:00_2026-08-01T22:00:00+02:00;2026-08-02T17:30:00+02:00_2026-08-02T18:30:00+02:00;2026-08-05T21:00:00+02:00_2026-08-05T22:00:00+02:00;2026-08-06T21:00:00+02:00_2026-08-06T22:00:00+02:00;2026-08-07T21:00:00+02:00_2026-08-07T22:00:00+02:00;2026-08-08T21:00:00+02:00_2026-08-08T22:00:00+02:00;2026-08-09T17:30:00+02:00_2026-08-09T18:30:00+02:00;2026-08-12T21:00:00+02:00_2026-08-12T22:00:00+02:00;2026-08-13T21:00:00+02:00_2026-08-13T22:00:00+02:00;2026-08-14T21:00:00+02:00_2026-08-14T22:00:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T22:00:00+02:00;2026-08-16T17:30:00+02:00_2026-08-16T18:30:00+02:00;2026-08-19T21:00:00+02:00_2026-08-19T22:00:00+02:00;2026-08-20T21:00:00+02:00_2026-08-20T22:00:00+02:00;2026-08-21T21:00:00+02:00_2026-08-21T22:00:00+02:00;2026-08-22T21:00:00+02:00_2026-08-22T22:00:00+02:00;2026-08-23T17:30:00+02:00_2026-08-23T18:30:00+02:00;2026-08-26T21:00:00+02:00_2026-08-26T22:00:00+02:00;2026-08-27T21:00:00+02:00_2026-08-27T22:00:00+02:00;2026-08-28T21:00:00+02:00_2026-08-28T22:00:00+02:00;2026-08-29T21:00:00+02:00_2026-08-29T22:00:00+02:00;2026-08-30T17:30:00+02:00_2026-08-30T18:30:00+02:00

Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs  75006 Paris
https://www.lucernaire.fr/theatre/louise-weber-dite-la-goulue/ +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/


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