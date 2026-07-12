Loup-Garou Géant Office de Tourisme d’Istres Istres

Informations pratiques

Istres

Loup-Garou Géant

Samedi 18 juillet 2026.

Deux sessions 19h et 21h.

Samedi 8 août 2026.

Deux sessions 19h et 21h. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Chaque été à la même période, votre village est la proie des Loup-Garous. Le village semble paisible… pourtant, chaque nuit, les loups-garous frappent en secret. Tentez de découvrir qui est le traître qui se cache parmi vous avant qu’il ne soit trop tard.

Un jeu ludique où chacun tente de dissimuler aux autres joueurs sa véritable identité !

Séances de jeu animées par Les Imposteur(E)s .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Every summer at the same time, your village falls prey to Werewolves. The village seems peaceful… yet every night, the werewolves strike in secret. Try to discover who the traitor hiding among you is before it is too late.

L’événement Loup-Garou Géant Istres a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme d’Istres