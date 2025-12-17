MARINE + première partie Les Nuits d’Istres Pavillon de Grignan Istres

MARINE + première partie Les Nuits d’Istres

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 21h.

Ouverture des portes à 19h30. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône

Grande gagnante de la Star Academy 2024, Marine vient d’annoncer la sortie de son premier album Cœur Maladroit le 27 juin. Originaire du Nord, solaire, attachante et spontanée, elle a conquis le public avec sa sincérité et son talent brut.

Son premier single Ma Faute, écrit et composé dans sa chambre d’adolescente et dévoilé en prime à la Star Academy, est déjà single de platine avec plus de 30 millions de streams ! Coécrit et composé en grande partie par Marine, l’album Cœur Maladroit propose une traversée intime de son univers. Elle y raconte les amours compliquées, les blessures, les espoirs et la prise de confiance en soi, avec une plume touchante et des mélodies oscillant entre ballades et pop. .

Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Winner of Star Academy 2024, Marine has just announced the release of her debut album C?ur Maladroit on June 27. Originally from the Nord region of France, she is a sunny, engaging and spontaneous performer who has won over audiences with her sincerity and raw talent.

