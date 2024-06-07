Istres

Fête Nationale

Lundi 13 juillet de 19h30 à 0h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 00:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Istres célèbre la fête nationale la veille du 14 juillet. Prise d’armes, défilé civil et militaire dans le centre ville, feu d’artifice et bal populaire viennent saluer comme il se doit la République.

Le programme

> 19h30 Prise d’armes Esplanade du Général-de-Gaulle



> 20h Défilé

Départ devant le collège Pasteur, avenue Hélène-Boucher, boulevard de la République, allée Jean-Jaurès, avenue Jean Lebas, chemin de Tivoli, boulevard Léon-Blum, esplanade du Général-de-Gaulle



> 21h animation musicale par US Allées Jean-Jaurès



> 21h30 à 0h30 bal Populaire, orchestre Be Live Esplanade Bernardin-Laugier.



> 22h30 feu d’artifice Les exploits sportifs français , sur les rives de l’étang de l’Olivier. .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 51 15 ot.istres@visitprovence.com

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English :

Istres celebrates its national holiday on the eve of July 14th. A display of arms, a civilian and military parade through the town center, fireworks and a popular ball are all part of a fitting salute to the Republic.

L’événement Fête Nationale Istres a été mis à jour le 2024-06-07 par Office de Tourisme d’Istres