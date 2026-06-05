Visite de la bambouseraie de Sulauze & Découverte du foin de Crau La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Istres

Istres

Visite de la bambouseraie de Sulauze & Découverte du foin de Crau

Mercredi 15 juillet 2026 de 10h à 12h.

Lundi 3 août 2026 de 10h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Domaine de Sulauze Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-03

Découvrez la bambouseraie de Sulauze avec Frédéric, propriétaire des lieux. Une visite les pieds dans l’eau pour connaître les secrets du foin de Crau et de l’irrigation mais aussi ses vaches de race Aubrac.

Le domaine agricole de Sulauze se niche au bout d’une grande allée de platanes dont l’entrée est située à gauche de la RN569 qui va à Miramas, juste avant celle du domaine viticole. C’est ici qu’un véritable royaume du bambou a vu le jour au XIXème siècle !

Après un accueil autour d’un café convivial, le propriétaire vous emmène découvrir sa singulière et verdoyante bambouseraie, puis marcher pieds nus dans les champs de foin inondés.

Les enfants seront sans doute particulièrement séduits par les animaux de la ferme, veaux, vaches et cochons.



Prévoir de venir avec des chaussures ouvertes !



Accès (en partant d’Istres) par la vieille route (D569N), entrée sur la gauche AVANT la cave située plus loin sur la droite. .

La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Domaine de Sulauze Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Discover the Sulauze bamboo grove with Frédéric, the owner of the estate. This guided tour, with your feet in the water, will reveal the secrets of Crau hay and traditional irrigation, as well as introduce you to his Aubrac cattle.

L’événement Visite de la bambouseraie de Sulauze & Découverte du foin de Crau Istres a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Istres