Journée traditionnelle du Toro club Istréen Espace festif le Palio Istres
Journée traditionnelle du Toro club Istréen Espace festif le Palio Istres samedi 1 août 2026.
Istres
Journée traditionnelle du Toro club Istréen
Samedi 1er août 2026. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Grande Journée traditionnelle du toro club Istréen avec déjeuner, Abrivado, Course camarguaise à l’avenir et toro piscine
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Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 88 45 38
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English :
Toro Club Istréen’s Traditional Day
L’événement Journée traditionnelle du Toro club Istréen Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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