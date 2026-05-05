Journée traditionnelle du Toro club Istréen Espace festif le Palio Istres

Istres

Journée traditionnelle du Toro club Istréen

Samedi 1er août 2026. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Grande Journée traditionnelle du toro club Istréen avec déjeuner, Abrivado, Course camarguaise à l’avenir et toro piscine

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Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 88 45 38

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English :

Toro Club Istréen’s Traditional Day

L’événement Journée traditionnelle du Toro club Istréen Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres