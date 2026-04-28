Défis Joutes ouverts aux amateurs Istres
Défis Joutes ouverts aux amateurs Istres samedi 1 août 2026.
Istres
Défis Joutes ouverts aux amateurs
Samedi 1er août 2026 de 10h à 13h. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Un défi Joutes ouvert aux amateurs ! Organisé par la Société des Jouteurs Istréens
.
Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 75 47 53
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English :
A jousting challenge open to amateurs, organised by the Société des Jouteurs Istréens.
L’événement Défis Joutes ouverts aux amateurs Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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