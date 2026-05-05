Aioli du toro club Espace festif le Palio Istres

Istres

Aioli du toro club

Lundi 3 août 2026 à partir de 12h. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 12:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Aioli traditionnel avec animation musicale

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Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 93 10 72

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English :

Traditional aioli with musical entertainment

L’événement Aioli du toro club Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres