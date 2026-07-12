Théâtre en plein air On kifff l’été Centre Historique Istres
vendredi 31 juillet 2026 · Centre Historique · Istres
Informations pratiques
Istres
Théâtre en plein air On kifff l’été
Vendredi 31 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Centre Historique 4 Place José Coto Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
La Kompagnie des Improvisateurs Fous Fous Fous vous donne rendez-vous dans la cour du musée du centre historique pour un nouveau spectacle d’improvisation !
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme, les places sont limitées. .
Centre Historique 4 Place José Coto Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
La Kompagnie des Improvisateurs Fous Fous Fous invites you to the courtyard of the Historic Centre Museum for a new improvisation show.
L’événement Théâtre en plein air On kifff l’été Istres a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Istres
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