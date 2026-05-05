Championnat de Provence de Joutes Istres
Championnat de Provence de Joutes Istres mardi 14 juillet 2026.
Istres
Championnat de Provence de Joutes
Mardi 14 juillet 2026 de 8h à 20h. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 20:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Des jouteurs issus de toute la région s’affrontent pendant ce tournoi qualificatif pour le championnat de France sur l’Étang de l’Olivier.
La joute, Tàrgo Prouvençalo, rassemble des jouteurs, les Targaire. Sport de contact et de combat. Les targaires s’affrontent, sur des bateaux rouges pour les uns et bleus pour les autres, en essayant de se pousser dans l’eau à l’aide de leurs lance .
Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 55 49 31
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English :
Jousters from all over the region compete in this tournament on the etang de l’Olivier to qualify for the French championships.
L’événement Championnat de Provence de Joutes Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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