Challenge Louis Berle Istres
Challenge Louis Berle Istres vendredi 31 juillet 2026.
Istres
Challenge Louis Berle
Vendredi 31 juillet 2026 de 17h à 22h. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Challenge organisé par la Société des Jouteurs Istréens pendant les Fêtes d’Istres.
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Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 75 47 53
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English :
Challenge organised by the Société des Jouteurs Istréens during the Istres Festival.
L’événement Challenge Louis Berle Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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