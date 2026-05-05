Istres

Challenge Louis Berle

Vendredi 31 juillet 2026 de 17h à 22h. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Challenge organisé par la Société des Jouteurs Istréens pendant les Fêtes d’Istres.

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Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 75 47 53

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English :

Challenge organised by the Société des Jouteurs Istréens during the Istres Festival.

L’événement Challenge Louis Berle Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres